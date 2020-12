L'Italia cambia di nuovo colore dopo gli ultimi dati della cabina di regia

(LaPresse) L’Italia cambia di nuovo colore, dopo gli ultimi dati della Cabina di Regia che hanno confermato la tendenza positiva delle ultime settimane, con l’indice Rt di contagio sceso fino a 0.82. Da domani Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte andranno nella fascia gialla. Torna la libera circolazione per gli abitanti in tutta la Regione, senza doversi giustificare con l’autocertificazione per uscire dal proprio Comune. E fino alle 18 ristoranti, bar e pasticcerie potranno riaccogliere il pubblico. Sempre da domenica l’Abruzzo passerà in area arancione, colore in cui restano anche Campania e Toscana. Intanto il premier Conte dice sì a deroghe agli spostamenti a Natale fra piccoli Comuni ma avverte: “Il Parlamento se ne assumerà tutta la responsabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata