(LaPresse) – La Regione Piemonte ha presentato l’aggiornamento del Piano pandemico, fondamentale in un momento di discesa della curva dei contagi per potersi preparare al meglio ai prossimi mesi. Tra le azioni chiave, l’attivazione di risorse aggiuntive, la sorveglianza epidemiologica, le misure di prevenzione e la gestione domiciliare dei pazienti. Importante il lavoro svolto sul versante del potenziamento delle terapie intensive. Per evitare la fase 3 della pandemia, indispensabile lavorare ad un Piano di vaccinazione che possa prevenirla.

