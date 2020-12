Nuovi contagi abbastanza stabili: quasi 17 mila a fronte di 171 mila tamponi processati

Oggi sono 16.999 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I tamponi processati sono stati 171.586: il tasso positivi-test è dunque al 9,9%. Sono 3.291 le persone ricoverate in questo momento, con 251 ingressi: il bilancio è però di -91 unità. Ci sono 887 morti, una cifra che torna a salire: è quasi il doppio rispetto a ieri, quando le vittime sono state 499. Il bilancio da inizio pandemia è quindi di 62.626 morti.

Sono invece 1.787.147 i contagi totali, a fronte di 1.027.994 dimmessi/guariti in totale.

A registrare il dato più alto di contagi, sia in assoluto che in percentuale, è il Veneto: 4.197 nuovi casi a fronte di 20.117 tamponi. In Lombardia 1.093 nuovi contagi, con 24.229 tamponi processati.

