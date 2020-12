La ministra dell'Interno: "Dobbiamo evitare la terza ondata"

Circa 70mila agenti di polizia saranno impiegati per i controlli in vista delle festività. Le forze dell’ordine verificheranno il rispetto delle regole imposte per arginare la pandemia. Lo ha annunciato la ministra dell’Intero Luciana Lamorgese. “Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento”, ha spiegato la titolare del Viminale, aggiungendo: “Dobbiamo evitare la terza ondata”.

