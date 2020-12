Il governatore: "Se i numeri saranno ancora quelli che vediamo negli ultimi giorni"

“Se i numeri che derivano dalle valutazioni dei parametri saranno ancora quelli che vediamo negli ultimi giorni, entreremo automaticamente in zona gialla l’11 dicembre”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in una conferenza stampa in Regione al termine della riunione della Conferenza delle Regioni sul Dpcm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata