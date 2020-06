Serie A, stasera in campo Lazio e Juventus

Sfide in trasferta per biancocelesti e bianconeri contro Torino e Genoa

Stasera torna in campo la Serie A con i due anticipi della 29esima giornata. Si rinnova il duello a distanza tra Juventus e Lazio – prima e seconda in classifica, distanziate da soli quattro punti – entrambe impegnate in trasferta. I biancocelesti sono di scena a Torino contro i granata alle 19.30, mentre i bianconeri scenderanno in campo alle 21.45 a Marassi contro il Genoa. "Sarà una partita complicata, anche perché il Grifone lotta per la salvezza", ha dichiarato il tecnico della Juve Maurizio Sarri. Domani altri sei match, tra cui Inter-Brescia e SPAL-Milan. Giovedì si chiude con il big match Atalanta-Napoli e Roma-Udinese.