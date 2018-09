Serie A, la settima giornata di campionato | Le dirette

La settima giornata di Serie A. le partite in diretta:

JUVENTUS-NAPOLI (ore 18)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Carlo Ancelotti

ARBITRO: Rocchi di Firenze

ROMA-LAZIO 3-1 | FOTO

44' Pellegrini (R), 66' Immobile (L), 71' Kolarov (R), 86' Fazio (R)

ROMA: Olsen, Santon. Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi (29'st Cristante), Nzonzi, Florenzi (82' Juan Jesus), Pastore (37' Pellegrini), El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

LAZIO: Strakosha, Caceres, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, Parolo (8'st Badelj), Leiva, Milinkovic Savic, Lulic (81' Caicedo), Luis Alberto (53' Correa), Immobile. All: S.Inzaghi.

ARBITRO: Rocchi di Firenze

NOTE: Ammoniti Olsen (R). Dzeko (R), Pellegrini (R), Badelj (L)

INTER-CAGLIARI sabato 29 settembre ore 20.30

BOLOGNA-UDINESE domenica 30 settembre ore 12.30

CHIEVO-TORINO domenica 30 settembre ore 15

FIORENTINA-ATALANTA domenica 30 settembre ore 15

FROSINONE-GENOA domenica 30 settembre ore 15

PARMA-EMPOLI domenica 30 settembre ore 18

SASSUOLO-MILAN domenica 30 settembre ore 20.30

SAMPDORIA-SPAL lunedì ore 20.30

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata