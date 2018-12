Serie A, il Napoli cala il poker: 4-0 al Frosinone e -8 dalla Juve

di Vincenzo Guarcello

Zielinski la apre, Ounas la indirizza e Milik la chiude con una doppietta. Finisce 4-0 tra Napoli e Frosinone, partita quasi mai in discussione e dominata per tutti i novanta minuti dalla squadra di Carlo Ancelotti, che nonostante il massiccio turnover della vigilia trova vittoria e tre punti importantissimi per ricucire il gap dalla Juve, lontana 8 punti, e tenere a distanza di sicurezza le due romane e le due milanesi in ottica lotta Champions League.

Piotr e Adam - Giornata di ritorni eccellenti negli azzurri che ritrovano dal primo minuto sia Alex Meret che Faouzi Ghoulam, guariti dopo i gravi infortuni stagionali; e proprio da un angolo dell'algerino nasce il vantaggio degli azzurri già al minuto 6: batti e ribatti nell'area ospite, scambio ravvicinato tra Insigne e Zielinski con quest'ultimo che si gira verso la porta e calcia di prima intenzione bucando Sportiello con un bel diagonale di sinistro che vale l'1-0. Indirizzata la gara sui binari giusti la squadra di Ancelotti imbastisce il consueto possesso palla contro un Frosinone fin troppo arrendevole e prima sfiora il vantaggio con un paio di cross tagliati di Ghoulam e poi lo trova al 40' con una sassata di Ounas dalla lunga distanza, tiro che s'infila alle spalle di Sportiello e vale il meritato 2-0 dei padroni di casa, risultato con cui si chiude la prima frazione.



Doppio Arek - Anche nella ripresa la superiorità del Napoli appare evidente in mezzo al campo, con gli azzurri che già al 48' hanno una grandissima chance per il tris con Faouzi Ghoulam, che raccoglie uno splendido assist di Ounas ma calcia alto di un soffio da ottima posizione, a Sportiello praticamente battuto. La reazione del Frosinone è timida e inconcludente, e si limita ad un paio di conclusioni dalla distanza che non impensieriscono più di tanto la porta di Meret, e allora i partenopei intuiscono il momento favorevole e si lanciano alla ricerca del 3-0, che puntualmente arriva al 69' con una bella incornata di Milik su corner calciato da un Ghoulam, rete che chiude virtualmente i giochi allo stadio San Paolo. Ma non finisce qui, perché proprio sul finale di partite gli azzurri trovano anche il poker ancora con Arek Milik, che sfrutta un altro cross illuminante del solito Faouzi Ghoulam e realizza il 4-0 finale con cui si chiude il match a Fuorigrotta.



NAPOLI-FROSINONE 4-0

7' Zielinski, 40' Ouanas, 68' e 84' Milik

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Ounas (73' Younes), Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne (75' Rog), Milik. All. Ancelotti

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (71' Zampano), Chibsah, Maiello (76' Soddimo), Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti (60' Ciano). All. Longo

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: Ammoniti Zielinski (N), Cassata (F), Campbell (F)

