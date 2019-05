Champions League, Liverpool-Barcellona 4-0: in palio la finale

Il Liverpool cerca l'impresa contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League. Ad Anfield i Reds sono chiamati a ribaltare il 3-0 incassato al Camp Nou per accedere alla finalissima del Wanda Metropolitano.

LIVERPOOL-BARCELLONA 4-0

56' Ancora Wijnaldum. E il Liverpool ha completato la rimonta. Adesso comincia (da 0-0) un'altra partita. Shaqiri la mette in mezzo da sinistra. Staccone dell'olandese con la difesa del Barca ferma. Palla sotto la traversa per il 3-0

54' Segna Wijnaldum. C'è un errore di Rakitic che perde palla. Alexander Arnold la mette in mezzo dove arriva Wijnaldum e la mette dentro di piatto

7' Liverpool subito avanti: a segno Origi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Shaqiri, Mané, Origi. All. Klopp

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde

