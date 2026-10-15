Inter, lesione muscolare per Lautaro Martinez: ecco quando rientra

Brutte notizie per l’Inter e Cristian Chivu: Lautaro Martinez sarà costretto a fermarsi per un infortunio muscolare che rischia di tenerlo per un po’ lontano dal campo. Il capitano nerazzurro si è sottoposto agli accertamenti dopo aver accusato un problema ai flessori della coscia sinistra. Uno stop pesante per la squadra, che perde il proprio riferimento offensivo in una fase particolarmente intensa della stagione, tra gli impegni di Serie A e quelli di Champions League.

L’infortunio di Lautaro Martinez: il comunicato dell’Inter

A confermare il problema è stato il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale: Lautaro “si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra”. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni.

Cristian Chivu e Lautaro Martinez (Foto Spada/LaPresse)

Quando torna Lautaro

Lo stop previsto è di circa sei settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione del quadro clinico. La data cerchiata in rosso per un possibile rientro è quella del 22 novembre, quando l’Inter sarà impegnata in trasferta contro l’Atalanta. Si tratta, però, di un’ipotesi e non di una certezza: molto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie e alla riabilitazione.

L’assenza di Lautaro rischia di pesare soprattutto per il numero e l’importanza degli impegni che attendono l’Inter. In Champions League l’argentino dovrebbe saltare le sfide contro Shakhtar e Feyenoord, mentre resta in dubbio anche la partita successiva contro lo Stoccarda. In campionato, invece, il capitano potrebbe non essere disponibile per il derby contro il Milan, previsto a fine ottobre, e per gli incontri con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como.