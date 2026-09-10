Como-Lipsia oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Storico debutto in Champions League oggi, 10 settembre, per il Como di Cesc Fabregas. I lariani, che insieme con la Roma hanno conquistato il pass all’ultima giornata ai danni delle più blasonate Milan e Juventus, fanno il loro esordio assoluto nella competizione più prestigiosa e ambita, affrontando in casa il difficile ostacolo Lipsia.

Fabregas: “Livello cresciuto e siamo pronti”

“Il tema sarà la prima partita in Champions del Como, ma per me sarà una gara in più da vincere. Io penso solo a preparare al meglio i miei giocatori per andare più vicini alla vittoria”. Lo ha detto l’allenatore del Como Cesc Fabregas nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’RB Lipsia. Il tecnico spagnolo non si è sbilanciato sulla formazione. “Stiamo arrivando ad un livello per cui ora è difficile fare delle scelte su chi gioca, perchè tutti stanno facendo bene e sono preparati per dare una mano alla squadra. Questa è la cosa più importante”, ha aggiunto. “Ora ci conosciamo da 2 anni e mezzo, a me interessa la gara, non l’esperienza. Ieri abbiamo visto giocatori che hanno 100 partite in Champions e hanno preso gol. Per me conta scegliere chi è preparato a giocare per arrivare alla vittoria“, ha ribadito Fabregas a chi gli ha chiesto se la sua squadra potrebbe pagare l’inesperienza. Infine sul discorso che terrà alla squadra, Fabregas ha concluso: “Non mi preparerò alcun discorso, io sono uno che dice quello che sente”.

“È una partita come le altre e cercheremo di vincere, proprio come facciamo in ogni incontro. Capisco le emozioni della città e del club, ma faremmo bene a ricordare che si tratta solo di una partita di calcio”, ha dichiarato ancora Fabregas in conferenza stampa. “Il Lipsia è un’ottima squadra e dobbiamo considerare questa sfida come un’opportunità per continuare a crescere. Vogliamo arrivare in alto, quindi vedremo come andrà, ma siamo fiduciosi”, ha aggiunto. “Per me l’importante è che, a prescindere dal risultato, esprimiamo la nostra idea di calcio. È questo che il calcio significa per me: ogni partita va affrontata mantenendo la nostra identità”, ha concluso Fabregas.

Como-Lipsia: le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean.

Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Banzuzi; Guiu, Nkunku, Nusa.

Como-Lipsia: orario e dove vederla

Como-Lipsia è in programma alle 21 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile in streaming su Now e SkyGo.