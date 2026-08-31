Home > Calcio > Yildiz operato al piede sinistro, come sta e tempi di recupero

Kenan Yildiz è stato operato con successo al piede sinistro. Lo ha fatto sapere la Juventus con un comunicato. L’attaccante bianconero “è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo”.

Brutte notizie anche per Ekhator

Il numero 10 della Juventus nei giorni scorsi ha rimediato una frattura al piede sinistro che potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un paio di mesi, anche se la società non ha specificato i tempi di recupero. Altre brutte notizie arrivano da Jeff Ekhator. L’attaccante 19enne è stato sottoposto, al J Medical, “ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra due settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero”, fa sapere il club.

Bollettino medico | Le condizioni di Yildiz ed Ekhator



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Luciano Spalletti dovrà fare a meno di uno sei suoi migliori calciatori, dal talento cristallino. Il tecnico toscano potrebbe quindi dare più spazio al nuovo acquisto Kerim Alajbegovic, 18 anni, arrivato questa estate dal Bayer Leverkusen per 32 milioni di euro. Il fantasista bosniaco ha fatto il suo esordio in Serie A sabato scorso contro il Parma, giocando, da subentrato, per 33 minuti.

I prossimi appuntamenti della Juventus in Serie A