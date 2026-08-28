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sabato 29 agosto 2026

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Milan-Venezia 2-0, Gonçalo Ramos primo gol in rossonero: Amorim a punteggio pieno

Milan-Venezia 2-0, Gonçalo Ramos primo gol in rossonero: Amorim a punteggio pieno
Goncalo Ramos e Rubern Amorim (Photo by Spada/LaPresse)
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Il raddoppio all’89’ con l’autorete di Halhal su tiro di Jashari

Seconda vittoria per il Milan di Amorim, a San Siro finisce 2-0 per i rossoneri sul Venezia. Dopo il primo tempo concluso a reti inviolate, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 69′ con il primo gol in maglia Milan del portoghese Gonçalo Ramos. Il raddoppio all’89’ con l’autorete di Halhal, sfortunato nel rimpallo dopo la parata di Stankovic sul tiro di Jashari. Milan a punteggio pieno dopo due giornate, Venezia ancora a zero punti. 

Le partite di sabato 29 agosto

Ecco il programma di sabato 29 agosto:

  • Fiorentina – Frosinone Calcio
  • AC Monza – Udinese
  • Sassuolo – Torino
  • Juventus – Parma
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