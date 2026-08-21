Serie A 2026-27 al via il 22 agosto: partite, orari e dove vederla

Il conto alla rovescia è finito: sabato 22 agosto prende il via la nuova Serie A 2026/27 con i primi anticipi della prima giornata. Primi a scendere in campo i campioni d’Italia dell’Inter che alle 18:30 a San Siro ospitano il Monza. Attesa per il possibile esordio in nerazzurro del trio inglese in arrivo dalla Premier League, un inedito per il nostro campionato: John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. I brianzoli invece festeggiano il fresco ritorno nella massima serie con il debutto in panchina di Ivan Juric in cerca di riscatto dopo gli ultimi suoi flop con Roma e Atalanta. Alla stessa ora il Como di Fabregas è di scena sul campo dell’Udinese. In serata alle 20:45 tocca al primo Napoli di Allegri di scena a Marassi contro il Genoa mentre al Tardini ci sarà la sfida salvezza Parma-Cagliari.

Tra domenica e lunedì le altre big. La Juventus di Spalletti domenica alle 18:30 è di scena a Frosinone, l’Atalanta riceve il Sassuolo mentre il primo Milan di Amorim va a far visita al Torino dell’ex Ignazio Abate. Lunedì a chiudere il turno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.

La lotta Champions per gli scommettitori

Un campionato che vede l’Inter favoritissima ma che per gli scommettitori regalerà una lotta Champions molto serrata. Se l’arrivo tra i primi 4 dei nerazzurri dato per scontato e nemmeno quotato, il Napoli di Allegri è in “pole”, in lavagna, a 1,35 su Sisal e 1,37 su Betpassion. Ma è subito in scia (1,37) la Juventus, in cerca di riscatto dopo le delusioni della scorsa stagione e protagonista di un calciomercato di livello con colpi come Vicario, Alajbegovic, Lucumì, Celik e il ritorno di Kolo Muani. Segue un testa a testa, a 1,45, fra la Roma di Gian Piero Gasperini (che vuole almeno confermarsi in top-4) e il “nuovo” Milan di Ruben Amorim, desideroso di tornare nell’Europa di prima fascia.

Nonostante i rinforzi estivi e il quarto posto dello scorso anno, il Como di Cesc Fabregas non convince i betting analyst ed è offerto a 3,50. Possibile sorpresa, a 5,00, l’Atalanta di Maurizio Sarri, ma occhio alla Fiorentina a 8,50 volte la posta. I viola hanno rischiato la retrocessione nella prima metà dell’ultimo campionato, ma i nuovi innesti promettono un’annata decisamente diversa.

I possibili bomber del campionato

La Serie A riparte e anche i bomber scaldano i motori: dopo il clamoroso impatto della scorsa stagione, con il record di gol (ben 14) dal suo arrivo a gennaio, Donyell Malen è pronto a sfidare Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere. L’argentino dell’Inter, miglior marcatore dell’ultimo campionato con 17 gol nonostante i problemi fisici che lo hanno frenato tra febbraio e aprile, rimane il favorito: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di William Hill e Snai il bis si gioca tra quota 3,75 e 4,00. L’olandese della Roma, come detto, dovrà confermare quanto di buono fatto negli ultimi quattro mesi della scorsa stagione e si propone subito in scia, tra 5,50 e 6,00.

Occhio, però, al “terzo incomodo”: si tratta di Gonçalo Ramos, grande colpo di mercato del Milan e che, chiamato a una stagione da titolare indiscusso dopo anni da ottimo gregario a Parigi, si propone tra quota 6,00 e 7,50 per il titolo di capocannoniere di Serie A. Più staccato il resto del gruppone, con Marcus Thuram e Rasmus Hojlund in lavagna a 13,00. Attenzione, poi, al trio a quota 15,00, da cui possono arrivare diverse sorprese: si tratta di Anastasios Douvikas, rivelazione dello scorso anno con 14 gol segnati ma che dovrà misurarsi col doppio impegno, Moise Kean, che, come tutta la Fiorentina, ha voglia di riscatto dopo un anno durissimo, e Randal Kolo Muani, tornato alla Juventus e desideroso di ripetere quanto fatto vedere nella seconda metà della stagione 2024/2025, quando da gennaio segnò 8 gol.

Le partite della prima giornata di serie A

La prima giornata della Serie A 2026/27 parte sabato 22 agosto con due anticipi delle 18:30: Inter-Monza e Udinese-Como. Nel dettaglio il programma del primo turno:

Sabato 22 agosto

18:30 — Inter–Monza

18:30 — Udinese–Como

20:45 — Genoa–Napoli

20:45 — Parma–Cagliari

Domenica 23 agosto

18:30 — Frosinone–Juventus

18:30 — Venezia–Lecce

20:45 — Atalanta–Sassuolo

20:45 — Torino–Milan

Lunedì 24 agosto

18:30 — Bologna–Lazio

20:45 — Roma–Fiorentina

Dove vedere i match in tv

La prima giornata di Serie A sarà trasmessa interamente da Dazn che avrà in esclusiva Inter-Monza, Parma-Cagliari, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Saranno trasmessi anche da Sky e NowTv invece Udinese-Como, Genoa-Napoli e Torino-Milan.