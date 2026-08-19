Curtis Jones all’Inter, c’è l’intesa: le cifre dell’affare

I nerazzurri e il Liverpool hanno trovato un’intesa verbale per il trasferimento del centrocampista a Milano

Sembra essere (quasi) tutto fatto per il trasferimento di Curtis Jones all’Inter. I negoziati tra nerazzurri e Liverpool, riferiscono da Sky Sports Uk, sono ripresi oggi e i due club stanno per raggiungere un’intesa. L’offerta dei campioni d’Italia dovrebbe essere attorno ai 35 milioni di euro, operazione simile a quella fatta con il Tottenham per Djed Spence.

Contrariamente a quanto riportato da altre fonti, tuttavia, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo e le trattative sono attualmente in corso. Il centrocampista (che ha un anno di contratto con il club inglese) ha saltato le ultime due amichevoli del Liverpool a causa di un persistente problema all’anca e si sta allenando individualmente nel centro sportivo dei Reds.

Fabrizio Romano: “Curtis Jones voleva solo l’Inter”

Nel pomeriggio la notizia è arrivata anche dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Sui social ha fatto sapere che le due società hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento del 25enne a Milano. “Jones voleva solo l’Inter”, scrive Romano su Instagram precisando che si tratta di un’operazione da 35 milioni.