Musiala, altro malore in campo per il calciatore del Bayern Monaco: “Ho un problema neurologico”

Il centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala ha dichiarato di avere un problema neurologico, ma di stare bene nonostante il collasso avvenuto martedì durante una partita amichevole a Heidenheim, tre giorni dopo un incidente simile contro il Lipsia. Il 23enne nazionale tedesco è crollato a terra poco dopo essere entrato in campo come sostituto nel secondo tempo. Ha ricevuto assistenza medica ed è stato aiutato a uscire dal campo. Musiala era già collassato sabato durante un’amichevole contro il Lipsia. L’agenzia di stampa tedesca DPA ha riferito che ha lasciato il campo da solo, ma sembrava ancora stordito. Il Bayern, nel suo resoconto sulla partita di martedì, si è limitato a dire dell’incidente: “C’è stata una battuta d’arresto quando Jamal Musiala è stato costretto a uscire dal campo per un colpo subito pochi minuti dopo essere entrato in partita”. Dopo la partita, Musiala ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, spiegando di aver sofferto di “crisi di assenza temporanee” a causa di un problema neurologico. Musiala si è detto ottimista e di ricevere un’ottima assistenza medica.