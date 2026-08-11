Jeff Bezos pronto a comprare il Liverpool: offerta per il 30% del club

Jeff Bezos sarebbe pronto a diventare co-proprietario del Liverpool. Il magnate statunitense, fondatore di Amazon, fa parte di una cordata vicina a concludere un accordo per acquisire circa un terzo delle quote del club di Premier League. Lo riporta Sky News. L’imprenditore 62enne si è unito a un gruppo di investitori guidati da Amit Bhatia, genero del miliardario dell’acciaio Lakshmi Mittal, fino a poco tempo fa azionista del Queens Park Rangers. Secondo il Guardian, c’è anche il co-fondatore di Facebook Eduardo Saverin tra le persone interessate alla maxi operazione che dovrebbe ammontare a circa 1,35 miliardi di sterline. Fenway Sports Group, azionista di maggioranza dei Reds dal 2010, dovrebbe annunciare l’intesa già questa settimana.

Jeff Bezos e il mondo dello sport

Per Bezos – la terza persona più ricca del mondo secondo Forbes con un patrimonio netto di 278 miliardi di dollari – si tratterebbe del primo investimento diretto nel mondo dello sport anche se in passato, riporta il Guardian, aveva valutato la possibilità di presentare offerte per l’acquisto di franchigie di NFL (National Football League). La sua azienda, invece, già da anni si è avvicinata al calcio trasmettendo le partite di Champions League in diversi Paesi europei.

Fenway Sports Group

La holding statunitense Fenway Sports Group è diventata l’azionista di maggioranza del Liverpool nel 2010. Da allora il club ha vinto una Champions League, una Supercoppa Uefa, un Mondiale per club, due Premier League, una FA Cup, tre Carabao Cup e una Supercoppa d’Inghilterra. FSG, inoltre, è proprietario di altri club come i Boston Red Sox, iconica squadra di baseball statunitense, la RFK Racing, scuderia di Nascar, e il team Boston Common Golf.