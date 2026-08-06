Mastantuono alla Fiorentina, la Roma su Molina

Da quasi retrocessa a regina del mercato estivo. La Fiorentina non si ferma e sferra un grande colpo facendo arrivare in Viola anche il giovane talento argentino Franco Mastantuono dal Real Madrid. L’ingaggio da 3,5 milioni di euro netti sarà pagato 50 e 50 dalle due società, dopo che il giocatore aveva dato il suo benestare definitivo.

Il fantasista atteso per le visite mediche e la firma arriva con la formula del prestito secco senza opzione per allungarlo in caso di qualificazione in Europa. Si tratta dell’ottavo acquisto in casa Viola grazie al lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici e all’apertura della famiglia Commisso che punta al rilancio della squadra dopo una stagione in cui la salvezza è stata raggiunta solo a due giornate dalla fine.

Como e Roma protagoniste

In primo piano c’è anche il Como, protagonista di un blitz che ha portato all’intesa totale con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Trevoh Chalobah. Operazione da 30 milioni di euro di base fissa a cui si aggiungeranno 3 milioni di bonus. Parallelamente, la società comasca si rafforza con l’esterno Yan Couto, giunto dal Borussia Dortmund per le visite mediche.

Colpo anche della Roma che, lasciata la pista olandese su Read per il muro alzato dal Feyenoord, sblocca subito la trattativa per l’ingaggio del difensore spagnolo Manuel Molina. Dopo ore di trattativa con l’Atletico Madrid, è stato raggiunto l’accordo definitivo tra le parti. Intesa per 13 milioni più 4 di bonus.

L’Atalanta si separa dopo oltre 300 partite del difensore Berat Djimsiti, molto vicino agli arabi dell’Al-Diriyah. Per sostituirlo, la squadra di Sarri ha puntato sul 24enne danese Thomas Kristensen dell’Udinese e sul francese Jean-Clair Todibo del West Ham.

La Juve e il Psg su Suzuki

La Juventus non molla la presa per il portiere Suzuki su cui continua a lavorare il Psg per una intesa finale con il Parma. Non si esclude un prestito da parte dei francesi per i bianconeri che hanno intensificato i contatti per il prestito di Joshua Zirkzee.

Quanto alle milanesi l’Inter ha definito l’intesa con Cristian Romero (quinquennale da 5,5 milioni a stagione supportato da un’offerta al Tottenham di 35 milioni più 5 di bonus) ma molto dipende dalla cessione in uscita di Benjamin Pavard.

In casa Milan, formalizzato l’arrivo del centrocampista Ardon Jashari, non si sblocca la telenovela Rafa Leao sul quale continua l’interesse del Galatasaray che fa sul serio per il portoghese dopo il passo indietro del Fenerbahce. Il giocatore è in Australia, a Perth, con la squadra e non è da escludere la sua permanenza in rossonero. Il lusitano resta comunque sul mercato.

Il Napoli, nel garantirsi una sostanziosa plusvalenza, formalizza la cessione a titolo definitivo di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E pressa il Chelsea per rilevare il difensore francese di origine congolese Benoit Badiashile.