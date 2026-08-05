Chelsea – Juventus, vittoria bianconera: decide gol di Zhegrova

La Juventus supera 1-0 il Chelsea nell’amichevole disputata ad Hong Kong. Decisivo l’eurogol di Zhegrova al 23′ della ripresa: l’ex esterno del Lille, servito da Yildiz, ha trovato il jolly con un tiro di prima intenzione.

Esordio rinviato per i nuovi acquisti Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, che non sono stati schierati da Luciano Spalletti.

Spalletti: “Siamo rimasti squadra, Yildiz non ha più dolore”

“Sono test che raccontano il percorso che stai facendo, il fatto di esser sempre stati squadra durante la partita, sia quando abbiamo sofferto sia quando siamo ripartiti. L’atteggiamento è sempre stato di compattezza, tutta la squadra è stata molto attiva e vicina al pallone. Loro sanno fare tutto, costruire dal basso, finalizzare, dal punto di vista del motore e della velocità sono a livello top. Per noi diventa importante non aver piegato la schiena di fronte a queste situazioni”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti dopo il successo ottenuto in amichevole contro il Chelsea (1-0). “Kenan è un giocatore importantissimo per noi, il fatto che non abbia più dolore e che sia sorridente e libero di poter giocare il suo calcio è la cosa che più ci fa piacere – ha aggiunto a proposito di Yildiz, autore dell’assist per il decisivo gol di Zhegrova – Il gol è chiaro che fa piacere a chiunque però poi c’è la prestazione, come non basta un assist o un gol se poi non dai supporto alla squadra per gli altri 90 minuti, perché un gol lo fai in un minuto e la partita ne dura 96. E’ l’atteggiamento che conta durante la partita, e Zhegrova ha fatto bene. Qualche volta ha perso palla però la sua capacità di quando ha la palla di portare in giro 2-3 difensori l’ha fatta vedere”. A proposito del mercato l’allenatore bianconero ha evidenziato che “io sono quello meno corretto per parlare di queste cose, con la società ho un buonissimo rapporto, vedo che loro si stanno impegnando a eseguire ciò che abbiamo detto e condiviso. Non abbiamo idee diverse, si va avanti per lavorare nella maniera corretta“.