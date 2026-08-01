L’Inter batte il Manchester City, i nerazzurri si impongono ai rigori nell’amichevole di Hong Kong

L’Inter può sorridere dopo l’amichevole di Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti ai calci di rigore. Al termine dei tempi regolamentari il risultato era fermo sull’1-1 con reti di Mubama (City, al 14′) e Pavard (Inter, al 20′).

1-1 nei novanta minuti. Vittoria ai rigori a Hong Kong 🇭🇰🖤💙



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Dagli undici metri per gli inglesi segna solo Echeverri, mentre sbagliano Ait-Nouri, Khusanov e Nico. Per l’Inter in gol Zielinski, Mosconi e Lavelli, mentre sbaglia Frattesi.

La formazione iniziale dell’Inter

Diverse assenze nella formazione iniziale dell’Inter per la sfida amichevole contro il Manchester City di Hong Kong. Ecco gli undici schierati da Cristian Chivu:

(3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Andy Diouf, Barella, A. Stankovic, Mkhitaryan, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Iddrissou

Ecco la formazione invece del Manchester City schierata dal tecnico italiano, Enzo Maresca:

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Rico Lewis, Khusanov, Gvardiol, Mfuni; Kovacic, Reijnders; Semenyo, Foden, Savinho, Mubama