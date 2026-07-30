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giovedì 30 luglio 2026

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Ancelotti e il ruolo di ct dell’Italia: “Contatti con Maldini, ma ho dato la mia parola al Brasile”

Ancelotti e il ruolo di ct dell’Italia: “Contatti con Maldini, ma ho dato la mia parola al Brasile”
Il ct del Brasile Carlo Ancelotti (Foto AP/Ashley Landis)
LaPresse
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Carlo Ancelotti è uno dei nomi contattati da Paolo Maldini e Leonardo per il ruolo di ct dell’Italia. Lo avevano detto i diretti interessati, e la conferma arriva ora anche dallo stesso Ancelotti. Con Paolo Maldini e Leonardo “c’è stato semplicemente un contatto da parte della Federazione, ma non si tratta di una questione contrattuale, bensì di un impegno”, ha spiegato Ancelotti parlando con i media brasiliani, a proposito del suo mancato approdo sulla panchina della nazionale italiana.

Il mio impegno nei confronti del Brasile non deriva dalla firma del contratto, ma dall’anno che ho trascorso qui, durante il quale sono stato accolto molto bene, e non voglio venir meno a questo impegno. Voglio continuare a lavorare e a far parte della nazionale”, ha aggiunto Ancelotti.

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