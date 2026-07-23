Ct Italia, Maldini: “Contattato anche un altro tecnico”. Ecco chi è

Ancora movimenti in Figc sul nuovo ct dell’Italia, negli ultimi giorni ruolo accostato soprattutto a Pep Guardiola. “Il ct? L’ideale sarebbe averlo entro questa settimana, ma stiamo aspettando la persona che realmente vogliamo“. Lo ha detto il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini nel corso di una conferenza stampa dopo l’incontro con l’assemblea della Lega Serie A. “Vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Ma abbiamo le idee chiare”.

“Abbiamo parlato anche con Ancelotti”

Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti (AP Photo/Ashley Landis)

“Guardiola? Ad oggi non possiamo dare indicazioni, non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, perché ci sembrava giusto iniziare con quelli che riteniamo i migliori al mondo”, ha poi spiegato Maldini.

“C’è grande pressione, ma quando Italia chiama difficile dire di no”

“Le sensazioni sono di grande pressione, c’è un progetto ambizioso e quando l’Italia chiama è difficile dire di no. Pur avendo chiaro la difficoltà e la lunghezza ho voluto con ogni mia forza convincere Leonardo con cui c’è una condivisione totale di principi, valori ed amicizia”, ha sottolineato Maldini. “La Lega di Serie A ci ha ascoltato e ha dato disponibilità a realizzare questo nostro progetto”, ha aggiunto.

Malagò: “Da candidati ct nessuna richiesta di premi o bonus”

“Non c’è stata nessuna richiesta di premi e bonus, perché sono vincenti“. Lo ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò nel corso di una conferenza stampa dopo l’incontro con l’assemblea della Lega Serie A, a proposito dei possibili candidati al ruolo di ct della Nazionale. “Nel parlare con i presidenti ci è stato detto che non ci sarebbe stato alcun problema di natura economica e così è stato, questo l’ho molto apprezzato”, ha aggiunto. “Quando ho chiesto di parlare di premi (con i possibili candidati), per sentire cosa dicono, mi hanno detto: ‘Non c’è nessuna richiesta di premi e di bonus, perché sono vincenti’”, ha spiegato.

“Con Maldini e Leonardo c’è condivisione di vedute”

“Ho deciso di buttare il cuore oltre le resistenze, lo sport e il calcio sono dei richiami ai quali faccio fatica a dire di no. Tante le incombenze in cui mi sono dovuto imbattere, tra cui quello della scadenza del dossier Europei 2032 che scade il 31 luglio e che coinvolge anche diverse società presenti in Lega”, ha aggiunto Malagò. “Chi mi ha preceduto ha pensato fosse il caso di responsabilizzarsi sulla scelta del nuovo commissario tecnico, io invece sono andato alla ricerca di Paolo e Leo con cui ci saranno tutta una serie di scelte. So che quella del commissario tecnico è quella che ha più appeal, ma ci sono anche altri ruoli da individuare. C’è condivisione tra di noi, c’è un discorso che riguarda i prossimi sei anni perché il traguardo è l’Europeo in casa. Sperando di essere poi confermato nel prossimo mandato”, ha aggiunto.

Leonardo: “Importante che nuovo ct sia in sintonia con direzione tecnica”

“Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti, ma bisogna trovare quello che sia in sintonia con la direzione tecnica. Fino ad ora c’era un ct che era a capo di tutto, ora l’idea è creare una metodologia di allenamento che vada a cascata a partire dalla Nazionale A fino alle giovanili”, ha detto l’advisor della Figc Leonardo. “Guardiola? La fretta è comprensibile, ma in questo percorso è fondamentale fare quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare”, ha aggiunto.