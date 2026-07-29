La Fifa apre ai privati, alzata di scudi: “I Mondiali non si svendono”

Polemiche roventi su una nuova iniziativa della Fifa di Gianni Infantino, che intende aumentare i finanziamenti per lo sviluppo del calcio fino a oltre 10 miliardi di dollari, con un piano a cui sarà richiesta l’ approvazione delle Federazioni Membre. Se approvato – si legge in un comunicato – lo sviluppo del calcio in ogni angolo del mondo beneficerebbe immediatamente di maggiori finanziamenti a disposizione di tutte le 211 Federazioni.

Un finanziamento eccezionale e immediato, facoltativo, di 20 milioni di dollari per ciascuna Federazione Membro Fifa (FFFP) per progetti speciali; 20 milioni di dollari per ciascuna Federazione Membro Fifa per il periodo 2027-2030 (attualmente stanziati 8 milioni di dollari); 22 milioni di dollari per ciascuna Federazione per il periodo 2031-2034; 24 milioni di dollari per ciascuna Federazione Membro per il periodo 2035-2038.

Questo obiettivo verrebbe raggiunto tramite Fifa Forward Enterprise (Ffe), una nuova società controllata dalla Fifa che riunisce le attività commerciali e di organizzazione eventi. La Fifa manterrebbe il controllo esclusivo di FFE e l’autorità esclusiva sulla governance del calcio, le competizioni, il calendario delle partite e tutte le decisioni regolamentari e sportive. Tuttavia Ffe raccoglierà fino a 4,2 miliardi di dollari entro la fine dell’anno per finanziare Fffp, sulla base di una valutazione azionaria iniziale di 20 miliardi di dollari, selezionando attentamente investitori a lungo termine che acquisteranno partecipazioni di minoranza non di controllo in FFE. Tutti i profitti netti di Ffe saranno reinvestiti nel calcio a livello mondiale. Nel pieno rispetto dei principi democratici e di governance della Fifa, il lancio di questa nuova struttura è soggetto al supporto della maggioranza delle Federazioni e alle relative approvazioni del Consiglio Fifa.

Infantino: “Nostro compito è garantire che il calcio cresca”

“Il calcio è lo sport più popolare al mondo e uno straordinario motore di sviluppo umano e sociale”, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Alcuni settori del calcio hanno saputo trasformare questa popolarità in un notevole valore commerciale, e noi celebriamo questo successo e desideriamo che continui, perché eleva l’intero sistema calcistico. Il nostro compito è garantire che il resto del calcio cresca di pari passo: la Fifa esiste per sostenere uno sviluppo sostenibile e inclusivo in ogni angolo del mondo”, ha aggiunto.

“In quanto organo di governo globale, la Fifa ha la responsabilità di garantire che il calcio raggiunga ogni angolo del pianeta e che il valore che crea supporti le federazioni e le comunità ovunque. La nostra prossima fase di crescita – ha spiegato Infantino – richiede una struttura apposita, in cui il lato commerciale del calcio operi come un’attività focalizzata e dedicata, con il suo valore condiviso in modo più ampio ed efficace in tutto il mondo. Ogni federazione membro della Fifa dovrebbe avere l’opportunità di ottenere una quota equa dei finanziamenti disponibili per plasmare il proprio futuro, decidendo in autonomia anziché dipendere da altri. Si tratta di democratizzare il calcio a livello globale”. “Intendiamo investire massicciamente anche nelle zone più piccole o remote del mondo calcistico, luoghi che troppo spesso vengono trascurati. Ogni federazione membro della Fifa, a prescindere dalle sue dimensioni, risorse o posizione geografica, avrà voce in capitolo e l’opportunità di determinare il proprio percorso. Il calcio è diventato uno sport veramente globale e quindi i benefici devono essere percepiti a livello globale”, ha concluso Infantino.

Anche Kushner tra possibili investitori in nuova società

La Fifa sta collaborando con J.P. Morgan per creare la Fifa Forward Enterprise (Ffe) per la gestione di competizioni come i Mondiali e la Coppa del Mondo per club. Lo riferiscono il Times di Londra e il Financial Times. Tra i possibili investitori figurano Thrive Eternal, fondata da Joshua Kushner, il cui fratello Jared Kushner è il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Uefa contraria a nuovo progetto Fifa: “Sport non si svende”

La Uefa ha affermato di prendere “estremamente sul serio” le notizie relative al nuovo progetto della Fifa, la creazione di una società su cui far confluire investimenti privati destinati allo sviluppo del calcio. “Questo oltrepassa un limite che le istituzioni che governano il calcio non dovrebbero mai oltrepassare“, ha dichiarato la Uefa, che comprende 55 dei membri della Fifa, invitando anche ogni federazione calcistica nazionale a prendere posizione contraria. “E così anche tutti i soggetti interessati: leghe, club, giocatori, tifosi, governi e chiunque abbia a cuore il futuro di questo sport. L’anima e la gestione del calcio non sono beni da svendere, soprattutto in assenza di trasparenza su chi ne trae profitto finanziario. Nessuno di noi è il proprietario del calcio. Non spetta alla Fifa venderlo”, la replica della Uefa.

Il premier GB Burnham: “I Mondiali non vanno svenduti”

“Permettetemi di dirlo senza mezzi termini: il calcio non appartiene agli investitori. Appartiene alle persone che riempiono gli spalti e che stanno a bordo campo settimana dopo settimana, con la pioggia o con il sole. La Coppa del Mondo non è un prodotto. È la più grande competizione sportiva al mondo e non è mai stata di proprietà di nessuno. Potete mascherarla come volete, ma una volta che ne avete venduto una parte, avete svenduto tutto”. Così il premier britannico, Andy Burnham, in un post su X attacca il presidente della Fifa Gianni Infantino per la proposta di creare una società per attirare investimenti privati per la Coppa del Mondo e altre competizioni. “Il calcio appartiene ai tifosi. È sempre stato così e sempre lo sarà”, ha aggiunto.

Let me say this very directly.



Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands and who stand on the touchline week in, week out, rain or shine.



The World Cup is not a product. It is the greatest competition in world sport, and it was never… — Andy Burnham (@andyburnham) July 28, 2026

Tutti contro Infantino, dall’Fa inglese alla Concacaf

La Uefa non è l’unica organizzazione ad aver espresso contrarietà alla proposta del presidente della Fifa, Gianni Infantino, di creare una società per la raccolta di investimenti privati da destinare ufficialmente allo sviluppo del calcio ma si teme all’organizzazione di eventi come i Mondiali di calcio. La Football Association (FA) si dichiara “profondamente preoccupata” per il piano della Fifa di vendere quote delle sue principali competizioni, e le 55 nazioni membre della Uefa si riuniranno d’emergenza entro la fine della settimana, in un clima di crescente indignazione per le proposte. Secondo la Bbc sta emergendo che figure di spicco del mondo del calcio, tra cui almeno due degli otto vicepresidenti della Fifa, non sono stati consultati in merito ai piani di Infantino. Una portavoce della FA ha dichiarato: “Eravamo completamente all’oscuro di questa proposta e non disponiamo di dettagli sostanziali, inclusi il contenuto effettivo della proposta e le condizioni ad essa associate”. Anche la Concacaf, che comprende il Nord e il Centro America e ha ospitato i Mondiali di quest’estate, è preoccupata per gli sviluppi. “Siamo profondamente preoccupati per la mancanza di un giusto processo”, ha dichiarato l’organizzazione in un proprio comunicato.