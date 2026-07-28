Il Brescia Calcio è fallito, il tribunale ha dichiarato la liquidazione del club di Massimo Cellino

Il Brescia Calcio è fallito. Lo ha deciso il Tribunale di Brescia che ha dichiarato la liquidazione giudiziale del club, già escluso dalle competizioni professionistiche. Il provvedimento dei giudici fallimentari – fa sapere l’avvocato Luca Bonavitacola, legale del presidente Massimo Cellino – dà atto dell’esposizione complessiva della società per 20 milioni di euro, 10 milioni di finanziamenti e 10 milioni verso creditori privilegiati e altri. “Dispiace”, commenta il legale parlando di una decisione che “era inevitabile e scontata, non ho ancora sentito il presidente Cellino”. È improbabile che la sentenza venga appellata. Ora i creditori dovranno presentare domande per insinuarsi nello stato passivo entro i termini fissati dal Tribunale per l’adunanza dei creditori in autunno.