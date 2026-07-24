Volpato fermato in Australia: il giocatore del Sassuolo guidava sotto l’effetto di cocaina

Problemi in Australia per l’attaccante del Sassuolo Cristian Volpato, che ha rappresentato proprio l’Australia ai Mondiali 2026. Il giocatore sarebbe risultato positivo alla cocaina e fermato per eccesso di velocità, secondo quanto comunicato venerdì dalla polizia del Nuovo Galles del Sud.

La polizia ha affermato che il ventiduenne Volpato, che ha cambiato nazionalità sportiva passando dall’Italia all’Australia prima dei Mondiali, sarebbe stato sorpreso a viaggiare a 50 chilometri orari oltre il limite di velocità consentito quando è stato fermato dalla polizia sul ponte Anzac di Sydney nelle prime ore di venerdì mattina.

È stato sottoposto a un test antidroga sul posto, che ha dato esito positivo alla cocaina, ha dichiarato la polizia in un comunicato stampa di venerdì. Volpato ha disputato tre partite con i Socceroos ai Mondiali.