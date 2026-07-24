Klopp nuovo ct della Germania: c’è l’ufficialità

Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: “Jurgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca“, ha infatti comunicato la Federcalcio tedesca sui propri profili social, con tanto di foto dell’ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund già con la divisa della nazionale.

Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender saranno i suoi assistenti. “Benvenuto nella DFB! Non vediamo l’ora di averti con noi!”, si legge ancora nel messaggio.

Klopp: “Speciale allenare la Germania, obiettivo creare una squadra”

“La nazionale è in grado di unire noi tedeschi come quasi nessun’altra cosa. È proprio questo che rende questo compito così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto e imparato alla Red Bull nell’ultimo anno e mezzo, e per l’apertura che ha reso possibile questo accordo”. Così Jurgen Klopp ha commentato il suo approdo alla guida della nazionale tedesca fino al 2030. “Ora non vedo l’ora di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: costruire una squadra che lotti l’una per l’altra, che si diverta a giocare a calcio e dietro la quale il popolo del nostro Paese possa stringersi con totale convinzione”, ha aggiunto.

Il direttore sportivo della DFB, Rudi Voeller, ha dichiarato: “Jurgen Klopp ha dimostrato nel corso di molti anni ai massimi livelli di saper far crescere i giovani giocatori e di saper motivare le sue squadre anche sotto pressione. È inoltre un grande motivatore che saprà ispirare i nostri tifosi e il calcio tedesco. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.