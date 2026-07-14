Allegri presentato a Napoli: “A maggio speriamo di avere qualche trofeo”

“Affronto con entusiasmo, sicuramente, con grande responsabilità e grande emozione. Il centenario capita una sola volta e quest’anno, fortunatamente, siedo io sulla panchina del Napoli. Per me è un motivo di grande orgoglio e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti dobbiamo mettere qualcosa in più per cercare di far si che il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, neoallenatore della SSC Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi presso il Real Teatro di San Carlo.