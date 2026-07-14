Bruxelles, incendio alla Oxy Tower: "Ci sono corpi nell'ascensore", il punto dei soccorsi

(LaPresse) “Abbiamo sei dispersi e stiamo cercando di accedere all’ascensore numero 1, dove sappiamo che ci sono dei corpi. Li abbiamo visti, ma non sappiamo ancora quanti siano. La difficoltà, in questo momento, è riuscire a raggiungerli”. Lo ha dichiarato Valentina Marocchi, procuratrice del Lavoro di Bruxelles, parlando con i giornalisti all’esterno del complesso Oxy, nel centro della capitale belga, dove questa mattina è divampato un grave incendio. Il numero delle vittime non è stato ancora confermato ufficialmente. Secondo quanto riferito dalla procuratrice, il bilancio resta provvisorio, mentre i media locali parlano di quattro morti. Marocchi ha spiegato che le operazioni di soccorso e recupero proseguiranno “finché non saranno stati recuperati tutti i corpi”. L’intervento è concentrato sull’ascensore numero 1, dove i soccorritori hanno individuato alcune vittime attraverso un piccolo varco, senza però riuscire finora ad aprire la cabina.