Napoli: presentata la maglia “home” del centenario, la indossa anche Maradona

C’è un Diego Armando Maradona sorridente nella foto che accompagna il post sui social con cui il Napoli ha annunciato la nuova maglia “home” del centenario. Il pibe de oro seduto sugli spalti indossa la nuova divisa che racchiude la storia del club partenopeo.

“Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del Club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito SSC Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l’anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e identità. Insieme alla maglia compare la figura di un cavallo, richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e, da secoli, emblema della passione e dell’indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese si muovono dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato – si legge nella nota del club azzurro – La nuova Home è stata realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, che ha lavorato al progetto creativo in sinergia con Valentina De Laurentiis. La divisa nasce guardando alla memoria collettiva dei tifosi napoletani e a una delle maglie più iconiche della storia del Club: quella del primo Scudetto, con il suo azzurro inconfondibile e il richiamo alla lanetta delle divise degli anni Ottanta. Da questa ispirazione nasce il Centenary Blue, una tonalità speciale che reinterpreta la tradizione attraverso un linguaggio contemporaneo. Il tessuto tecnico richiama visivamente la trama della storica lanetta, fondendo heritage e innovazione”.

Indossiamo chi eravamo.

Indossiamo chi siamo diventati.

PE’ CIENT’ANNE



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“Da questa ispirazione nasce il Centenary Blue, una tonalità speciale che reinterpreta la tradizione attraverso un linguaggio contemporaneo. Il tessuto tecnico richiama visivamente la trama della storica lanetta, fondendo heritage e innovazione. Elemento centrale della maglia è il crest celebrativo posizionato sul cuore, sintesi visiva dei cento anni di SSC Napoli. Al suo interno convivono quattro simboli: il ritorno del Corsiero del Sole, primo emblema del Club scelto nel 1926 dal presidente Giorgio Ascarelli; il numero 100, che celebra il percorso compiuto dal Napoli dalla sua nascita a oggi; il simbolo dell’infinito, espressione dell’amore senza tempo che lega la città alla sua squadra; e l’attuale logo SSC Napoli, a rappresentare il presente di un Club internazionale, fedele alle proprie radici e proiettato verso il futuro – prosegue il Napoli – La divisa integra armoniosamente i loghi del Main Partner MSC, del Global Technical Partner EA7, del Back-of-Shirt Partner Sorgesana e dello Sleeve Partner Dongfeng. Il retro collo è personalizzato con la scritta ‘Partenopei’, tributo all’orgoglio di un’intera città. Tra le novità della stagione c’è la tecnologia NFC, applicata all’interno della patch ‘Authentic’, che consente di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli e rafforza il valore di originalità e autenticità del prodotto.

“La maglia garantisce traspirabilità, comfort e libertà di movimento. Gli inserti in rete sotto le maniche favoriscono la ventilazione, mentre lo scollo a V, il colletto stile polo e i bordi manica in costina sono impreziositi da una lavorazione jacquard che dona eleganza ed esclusività al capo. Il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano il design con un dettaglio dinamico e contemporaneo. La vestibilità Regular Fit unisce stile e funzionalità, rendendo la nuova Home una maglia pensata per il campo, ma anche per essere indossata ogni giorno dai tifosi – conclude la società campana – La maglia Home 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19.26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e, dal 7 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati”.