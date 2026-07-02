Mondiali 2026: la morte del papà del ct della R. D. Congo Desabre annunciata in conferenza stampa

Le immagini hanno fatto il giro del web: per qualcuno il tecnico avrebbe scoperto in quel momento del decesso del genitore

Nella conferenza stampa che è seguita al match dei 16esimi di finale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo (con gli inglesi vittoriosi per 2-1), l’addetto stampa della nazionale africana ha annunciato la morte del papà del ct Sébastien Desabre. L’allenatore sembra stupito ma poi ringrazia per le condoglianze. Le immagini della conferenza stampa hanno fatto il giro del web: per qualcuno Desabre avrebbe scoperto in quel momento del decesso del genitore.

Les condoléances au sélectionneur Desabre qui a perdu son père 🥹 pic.twitter.com/8jDgL9Tr3m — 𝕄𝕣 𝕜𝕖𝕖𝕓𝕖 🇨🇩 (@Patrick_keebe) July 1, 2026

Chi è Desabre?

Classe 1976, Sebastien Desabre è un allenatore di calcio e dirigente sportivo francese ed è l’attuale commissario tecnico della nazionale della Repubblica Democratica del Congo. In carriera ha allenato tra le altre, lo Wydad Casablanca, una delle più importanti squadre d’Africa e anche la nazionale dell’Uganda.