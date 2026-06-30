Gakpo, il dramma del giocatore dell’Olanda: cosa è successo

L’eliminazione dell’Olanda ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, ai rigori contro il Marocco, porta con sé, oltre al dramma sportivo per gli Orange, un dramma umano per Gakpo, il giocatore che per una ventina di minuti aveva fatto accarezzare ai suoi compagni e a una nazione intera il sogno della qualificazione agli ottavi di finale.

Gakpo festeggiato dai compagni dopo il gol (Foto AP/Sofia Yaker)

Gakpo, il gol e le lacrime: cosa è successo

Cody Gakpo ha segnato al 72esimo minuto per gli olandesi. Dopo il gol, arrivato su assist di Crysencio Summerville, la panchina olandese è corsa in campo per abbracciare il ventisettenne, scoppiato in lacrime. Gakpo e la sua compagna, Noa van der Bij, hanno recentemente annunciato di aver perso il figlio che aspettavano. Sembrava che la sorte avesse voluto, sebbene solo parzialmente, ripagare il giocatore almeno con una gioia sul campo. Ma Issa Diop, del Marocco, ha pareggiato al 91esimo minuto insaccando di testa un lungo cross di Chemsdine Talbi. La partita è andata così ai supplementari e poi ai rigori, dove gli arancioni hanno sbagliato più degli avversari e sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo. Una notte ancora più buia per l’Olanda, e su tutti per Gakpo.