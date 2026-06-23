Maturità 2026, orali al via oggi: Leonardo è il primo a finire al liceo Manzoni di Milano

“Il nuovo esame non è così disastroso”. “È andata bene. La grande novità erano le quattro materie da preparare, nel nostro caso storia, italiano, latino e matematica: mi hanno lasciato partire da un mio spunto e io mi sono preparato dei collegamenti. L’ho gestita come una sorta di tesina”. Leonardo è il primo studente a finire, nel primo giorno di orali, l’esame di maturità 2026 al Liceo classico Manzoni a Milano. “Ai miei compagni auguro il meglio, non è una cosa difficile, gestitevela autonomamente e tranquillamente”, dice mentre i suoi compagni di classe lo festeggiano. Federico invece, in attesa di passare, racconta la tensione: “sentendo gli altri orali, mi aspettavo qualcosa di meno specifico. Il nuovo esame con le quattro materie non è così disastroso, ma matematica al classico è un po’ più insidiosa”.