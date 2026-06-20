Paura per l’ex Roma Gago: operato dopo malore in conferenza stampa

Paura per l’ex centrocampista di Roma e Real Madrid Fernando Gago, oggi allenatore del club Universidad de Chile. Il 40enne ex centrocampista argentino è stato colto da un malore poco dopo la partita vinta dalla sua squadra per 2-0 contro l’O’Higgins nel campionato cileno.

L’episodio si è verificato proprio durante la conferenza stampa dopo la partita allo Stadio Nacional. Secondo i media cileni, tra cui La Tercera, l’allenatore ha iniziato a manifestare sintomi compatibili con un problema di salute, il che ha portato al suo immediato trasferimento in un centro medico di Santiago. Una volta in clinica, Gago è stato sottoposto a esami medici d’urgenza e successivamente a un intervento chirurgico. Il club cileno ha rilasciato un comunicato per rassicurare i tifosi, confermando che l’allenatore “è in buone condizioni” e rimane sotto le cure dello staff medico.

“Vi informiamo che il nostro allenatore, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di esami cardiovascolari e non dirigerà gli allenamenti”, ha dichiarato il club nel suo primo comunicato ufficiale diffuso dopo l’accaduto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’intervento è stato eseguito nelle prime ore del mattino e l’allenatore argentino è stato ricoverato in ospedale per accertamenti e ulteriori monitoraggi clinici.