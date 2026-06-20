Ronaldinho al Ravenna: il fenomeno brasiliano a 46 anni verrà tesserato in Serie C

L’ex Barcellona e Milan ha deciso di tornare in campo. Il vicepresidente Braida conferma l’operazione: “È un giocatore magico”

Ronaldinho potrebbe tornare a giocare a calcio in Italia. L’ex fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, sarebbe vicino al tesseramento con il Ravenna, club di Serie C. A confermarlo è il vicepresidente del club, Ariedo Braida, che ha parlato di un’operazione già avviata e di un possibile grande colpo per la società.

“Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato”, ha dichiarato Braida all’agenzia LaPresse.

L’ultima partita nel 2015 e il possibile ritorno al calcio giocato

L’ultima apparizione ufficiale di Ronaldinho risale al 2015 con la maglia del Fluminense. Da allora il campione brasiliano ha mantenuto un ruolo più legato a eventi, progetti promozionali e iniziative calcistiche internazionali.

Un eventuale ritorno in campo rappresenterebbe un caso mediatico di grande impatto, soprattutto per la sua età e per il valore simbolico della sua carriera, tra Barcellona, Milan e nazionale brasiliana.

Presentazione del progetto tra New York e Miami

Ulteriori dettagli sull’operazione potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Ronaldinho è infatti atteso alle 22 ora locale a New York per una conferenza stampa insieme al cantante colombiano Blessd.

Il 23 giugno, invece, il progetto verrà illustrato a Miami. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe soltanto di un’iniziativa di marketing, ma di un’operazione più strutturata che potrebbe coinvolgere anche il Ravenna.

I contatti con il Ravenna e la foto con la sciarpa del club

I rapporti tra Ronaldinho e il Ravenna non sono recenti. I contatti risalirebbero già allo scorso dicembre, quando l’ex stella del Barcellona era stato fotografato con la sciarpa del club romagnolo, alimentando le prime indiscrezioni su un possibile legame.

Ora l’operazione sembra entrare nella fase decisiva, con il tesseramento che potrebbe diventare ufficiale a breve.