Igor Protti, l’ex calciatore morto a 58 anni

Il suo ultimo saluto: “Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale”. Nell’estate del 2025 aveva annunciato di essere malato

Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro la malattia ed è morto all’età di 58 anni. A darne l’annuncio è stata la famiglia. “Con immenso dolore – si legge sulle pagine social di Protti – la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”. Lutto nel mondo del calcio, che ricorda l’uomo e il campione.

L’addio di Protti: “Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale”

“Ha voluto lasciarvi – spiega ancora la famiglia sui social – questo saluto che come da sue volontà condividiamo:



“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.

Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.

Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato.

Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

L’ultimo saluto

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto a Igor Protti, spiega la famiglia, dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Nell’estate del 2025 Protti aveva rivelato di essere malato, spiegando sui social di aver scoperto di avere “un ospite sgradito”, ma di sapere anche di “non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me”.

Giani: “È stato un simbolo e punto di riferimento per Livorno”

“Addio Igor Protti. Per Livorno non è stato soltanto un grande calciatore. È stato un simbolo, un punto di riferimento, una persona capace di entrare nel cuore della gente con la sua umanità prima ancora che con i suoi gol. Alla sua famiglia, ai suoi amici va il mio pensiero più affettuoso e sincero. Ciao Igor”. Così sui social Eugenio Giani, presidente della Toscana, alla notizia della morte dell’ex attaccante del Livorno.

Sindaco Livorno: “Dolore immenso per l’intera città”

“Un dolore immenso per me, per l’intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor…”. Così sui social Luca Salvetti, sindaco di Livorno, alla notizia della morte di Igor Protti, l’ex attaccante che proprio con i colori amaranto del Livorno ha vissuto momenti di grande gloria calcistica insieme al compagno di reparto Cristiano Lucarelli.