Bernardo Silva al Real Madrid, contratto fino al 2028

Altro nuovo acquisto per il Real Madrid di José Mourinho. Il club spagnolo ha annunciato di aver raggiunto con Bernardo Silva “un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028“. Il centrocampista portoghese era rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Manchester City e nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche alla Juventus.

La carriera di Bernardo Silva

Bernardo Silva, nato a Lisbona il 10 agosto 1994, è cresciuto nelle giovanili del Benfica. Il club lusitano nel 2014 lo ha mandato in prestito al Monaco che poi, un anno dopo, ha deciso di investire su di lui acquistando il cartellino per circa 15 milioni di euro. Dopo delle ottime stagioni in Ligue 1 (con un titolo vinto nella stagione 2016/2017), nel luglio 2017 il centrocampista portoghese è passato al Manchester City per 50 milioni di euro.

Con il club inglese ha vinto (tra le altre cose) sei Premier League e una Champions League, diventando un pilastro della squadra di Pep Guardiola. Con la maglia della Nazionale ha conquistato due Nations League mentre non ha preso parte alla vittoria di Euro 2016 a causa di un infortunio. In quella occasione venne sostituito in lista da Renato Sanches.

Il palmarès