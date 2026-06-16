L’Uruguay domina ma sotto il caldo torrido di Miami, deve accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro l’Arabia Saudita nella gara d’esordio ai Mondiali di calcio 2026, valida per il gruppo H. Sauditi in vantaggio al 41′ con Al Amri ma nella ripresa dopo un forcing intenso, la ‘Celeste’, guidata in panchina da Marcelo Bielsa, raggiunge il pari all’80 con Araujo
Mondiali 2026, Uruguay fermato dall’Arabia Saudita: 1-1 a Miami
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La ‘Celeste’ va sotto ma poi agguanti il pareggio nella ripresa