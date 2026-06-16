Mondiali 2026, nessun gesto suprematista: la Fifa assolve l’arbitro australiano

La Fifa ha scagionato l’arbitro l’australiano Shaun Evans, direttore di gara dei Mondiali, accusato di aver fatto un gesto di supremazia bianca durante una trasmissione televisiva. Evans, che domenica lavorava come assistente video arbitrale durante la partita tra Germania e Curaçao, è stato ripreso mentre univa l’indice e il pollice della mano destra a formare un cerchio. Il gesto, che è stato collegato a gruppi estremisti di estrema destra, è stato notato dagli utenti sui social media, spingendo la Fifa ad avviare un’indagine. In una dichiarazione rilasciata lunedì, Evans ha affermato che il gesto era stato del tutto involontario. “Il Comitato Disciplinare indipendente della Fifa può confermare che, dopo aver esaminato la questione relativa all’assistente arbitrale video Shaun Evans, non ha riscontrato alcuna prova di violazione del Codice Disciplinare Fifa”, ha dichiarato l’organo di governo in un comunicato. Evans ha affermato che il gesto era scaturito da un ” tic involontario e subconscio ” .