Mondiali 2026, l’Iran debutta con un pareggio: 2-2 con la Nuova Zelanda

Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d’esordio ai Mondiali 2026, valida per il gruppo G e disputata davanti a 70mila spettatori al SoFi Stadium di Los Angeles. I neozelandesi sono passati in vantaggio due volte, ma la formazione iraniana ha saputo reagire in entrambe le occasioni, conquistando un punto prezioso. La Nuova Zelanda ha sbloccato il risultato al 7′ con Elijah Just, autore anche del momentaneo 2-1 al 55′. Per l’Iran sono andati a segno Ramin Rezaeian al 32′ e Mohammad Mohebi al 64′, firmando il definitivo 2-2.