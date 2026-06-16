Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Oggi, 16 giugno, ai Mondiali 2026 tocca a due delle grande favorite della vigilia, la Francia e l’Argentina. Alle 21 ora italiana i transalpini affrontano il Senegal in un match d’esordio complicato anche pensando alle difficoltà avute dalla Spagna contro Capo Verde, partita terminata in parità 0-0. Grande attesa per Kylian Mbappé, leader della squadra di Didier Deschamps, affiancato da Ousmane Dembélé in un attacco tra i più temuti del torneo. Il tecnico francese ha definito la sfida “importante ma non decisiva” e dovrebbe schierare una formazione di grande qualità, con Maignan in porta e il capitano Mbappé riferimento offensivo, supportato da Doue, Olise e lo stesso Dembélé.

𝐍𝐎𝐔𝐒 𝐘 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄𝐒 🏆🌎



Nos Bleus débutent ce soir leur 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆 par un choc face au Sénégal 🇸🇳🔥



📍 New York 🇺🇸

🕰️ 21h00

📺 M6 & beIN SPORTS 1#FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tjWOS310Os — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

Gli altri match di oggi si svolgono tutti nella notte italiana. A mezzanotte tocca alla Norvegia di Haaland contro l’Iraq mentre quando in Italia saranno le 3 del mattino sarà il turno dei campioni del mondo in carica dell’Argentina di Leo Messi, esordire contro l’Algeria. Occhi puntati anche sul capocannoniere dell’ultima serie A, l’interista Lautaro Martinez.

#SelecciónMayor Cerramos nuestra preparación para el debut. Todo listo. Todo preparado. Momento de disfrutar del inicio mundialista 😍🇦🇷#MásJuntosQueNunca 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/KfybIyF18Z — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026

Ultima partita della sesta giornata sarà quella tra l’Austria di Ralf Rangnick, che ha rifiutato il ruolo di Head of football offerto dal Milan, che affronta la debuttante Giordania.

Ecco nel dettaglio il programma:

Francia-Senegal ore 21 (Gruppo I)

Iraq-Norvegia 00:00 (Gruppo I)

Argentina-Algeria 03:00 (Gruppo J)

Austria-Giordania 06:00 (Gruppo J)

Francia-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Francia-Senegal apre il programma della sesta giornata dei Mondiali 2026 alle 21 ora italiana al MetLife Stadium, l’impianto di East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Allenatore: Deschamps

Senegal (4-3-3): E.Mendy; A.Mendy, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; P.M Sarr, Gueye, Camara, I.Sarr, Jackson, Mané. Allenatore: Thiaw

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 dalle 20.35, comprensivo del prepartita, e su Dazn.

Iraq-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Iraq-Norvegia si disputa alle 00:00 ora italiana al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, vicino a Boston. Ecco le probabili formazioni:

Iraq (4-4-2): Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Amyn, Al Ammari, Sher, Bayesh; Hussein, Al Hamadi. Allenatore: Arnold.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolf; Berge, Berg, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. Allenatore: Solbakken.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Argentina-Algeria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Argentina-Algeria terzo match della sesta giornata dei Mondiali 2026 si disputa alle 03:00 del mattino ora italiana all’Arrowhead Stadium a Kansas City. Ecco le probabili formazioni:

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Medina; Mac Allister, Enzo Fernandez, De Paul; Messi, Lautaro, Almada. Allenatore: Scaloni.

Algeria (4-3-3): L. Zidane; Belghali, Aissa Mandi, Hadjam, Ait-Nouri; Chaibi, Maza, Bordaoui; Mahrez, Amoura, Gouiri. Allenatore: Petkovic.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Austria-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Austria-Giordania chiude alle 06:00 del mattino ora italiana la sesta giornata dei Mondiali 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Per gli asiatici è il debutto assoluto in una rassegna iridata. Ecco le probabili formazioni:

Austria (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Alaba; Schlager, Seiwald; Schmid, Gregortitsch, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Rangnick

Giordania (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Obaid, Nasib; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan, Al-Fakhouri. Allenatore: Sellami

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.