Milan, Amorim atteso mercoledì a Milano per la firma: chi è il nuovo ct rossonero



Ruben Amorim è sempre più vicino alla panchina del Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’allenatore arriverà in Italia mercoledì per completare gli ultimi dettagli dell’accordo con il club rossonero. Dopo alcuni giorni di vacanza a Ibiza, il tecnico sarebbe pronto a firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Nella nuova avventura Amorim dovrebbe essere affiancato dagli uomini che lo hanno seguito nelle sue esperienze più recenti. Con lui sono attesi Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital, preparatore dei portieri che collabora con il tecnico fin dai tempi del Braga.

🚨🔴⚫️ Understand Rúben Amorim has signed his contract as new AC Milan head coach until June 2028.



The agreement is valid for two years with one more season as option, as always reported.



Here we go, formally confirmed. ✅🇵🇹 pic.twitter.com/nOh2Jjnmcm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Chi è Ruben Amorim

A 41 anni, Amorim è considerato uno dei tecnici più interessanti della nuova generazione portoghese. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore a soli 32 anni, ha iniziato il proprio percorso da allenatore seguendo da vicino José Mourinho durante un periodo di formazione a Manchester. Dopo gli inizi al Casa Pia e l’esperienza al Braga, il grande salto arriva nel 2020 con lo Sporting Lisbona. In quattro anni conquista due campionati portoghesi, due Coppe di Lega e una Supercoppa, riportando il club ai vertici del calcio nazionale grazie a un’identità tattica riconoscibile, spesso basata sui moduli 3-4-3 e 3-4-1-2.

Lo striscione in onore di Ruben Amorim srotolato dai tifosi dello Sporting Lisbona prima della partita di Champions League contro il Manchester City nel 2024 (AP Photo/Armando Franca)

Nel 2024 passa al Manchester United, che aveva investito una cifra importante per portarlo in Premier League. L’esperienza inglese, però, si conclude nel gennaio scorso dopo una serie di risultati deludenti e alcune tensioni con la dirigenza.