Mondiali 2026, Qatar-Svizzera 1-1: elvetici riacciuffati al 95′

Inizia con un pareggio, il percorso della Svizzera ai Mondiali 2026. La formazione elvetica esce dal Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, con un 1-1 che sa di rimpianto: il Qatar pareggia i conti solo al 95′. La classifica del gruppo B è di fatto immobile: tutte le squadre del girone hanno un solo punto, tutte hanno segnato una sola rete e ne hanno subita un’altra, visto il pareggio di ieri tra Canada e Bosnia.

Il film della partita

Nel primo tempo, la Svizzera trova al quarto d’ora di gioco il gol del vantaggio con Embolo su calcio di rigore, che arriva per l’intervento in ritardo del portiere qatariota Abunada su Remo Freuler. L’attaccante del Rennes non sbaglia dagli 11 metri e gli elvetici acquistano ancora più fiducia, tanto da sfiorare il raddoppio. Verso la fine dei primi 45 minuti anche il Qatar prova a impensierire gli avversari, ma senza riuscirci davvero.

Il secondo tempo è all’insegna della difesa del risultato. Le occasioni da rete sono poche, entrambe le formazioni sembrano studiarsi. Come accaduto anche nella prima frazione di gioco, l’arbitro concede 6 minuti di recupero: un tempo sufficiente al Qatar per rispondere al vantaggio svizzero. Al 95′ arriva la rete di Koukhi, che con un colpo di testa regala alla propria squadra il primo, storico punto nella Coppa del Mondo.

A mezzanotte, ora italiana, esordirà il Brasile di Carlo Ancelotti. Quella contro il Marocco sarà la prima partita del gruppo C.