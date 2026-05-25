Messi infortunato, Argentina in ansia per i Mondiali 2026

Leo Messi è uscito dal campo per infortunio durante un match del campionato Usa tra i suoi Inter Miami e i Philadelphia Union, e ora l’Argentina è in ansia per il suo campione in vista dei Mondiali 2026. A poche settimane dai Mondiali, infatti, l’asso sudamericano, che quasi mai viene sostituito, ha lasciato il campo al 73esimo minuto della partita di Mls. La sua squadra ha comunque battuto 6-4 l’ultima in classifica, Philadelphia, domenica sera. Messi ha fornito due assist e German Berterame che ha segnato una doppietta durante un primo tempo da record per l’Inter Miami. Ma poi l’argentino si è autoescluso dal gioco al 71esimo minuto, toccandosi almeno una volta il bicipite femorale sinistro, e poi non si è nemmeno diretto verso la panchina dell’Inter Miami quando avrebbe potuto essere sostituito. Non è stata annunciata ancora alcuna diagnosi preliminare dell’infortunio di Messi. Il giocatore ha però avuto problemi al bicipite femorale almeno altre due volte durante i suoi tre anni all’Inter Miami.