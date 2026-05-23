Home > Calcio > Bologna-Inter e Lazio-Pisa oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederle

Torna in campo la Serie A oggi, sabato 23 maggio, nell’ultimo atto della stagione. Alle 18 l’Inter campione d’Italia scenderà in campo contro il Bologna al Dall’Ara, mentre alle 20,45 toccherà alla Lazio ospitare il Pisa.

Bologna-Inter

I nerazzurri proveranno a chiudere la loro straordinaria annata con i tre punti in terra emiliana. I rossoblù di Vincenzo Italiano, dal canto loro, con 55 punti in classifica sono già sicuri di chiudere il campionato all’ottavo posto.

Probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

Inter (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Diouf, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

Dove vederla

Bologna-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.

Lazio-Pisa

Gli uomini di Sarri, nona in campionato con 51 punti, all’Olimpico cercherà di rimediare alla sconfitta dello scorso turno nel derby contro la Roma. I toscani, fanalino di coda della classifica e già retrocessi in Serie B, proveranno il tutto per tutto per lasciare la massima serie con un risultato utile.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Pedro. All. Sarri

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

Dove vederla

La partita di campionato di oggi tra Lazio e Pisa sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport. Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.