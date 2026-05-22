Guardiola, addio al Manchester City: ora è ufficiale

Adesso è ufficiale: Pep Guardiola dopo dieci anni lascerà il Manchester City al termine della stagione. Il tecnico spagnolo, che aveva ancora un anno di contratto con il club inglese, allenerà per l’ultima volta i Citizens domenica nel match con l’Aston Villa che chiuderà la Premier League.

Il City gli intitola una curva

Un rapporto davvero intenso quello creato da Guardiola con il City, al punto che il club ha fatto sapere che la rinnovata curva nord dell’Etihad sarà ribattezzata ‘The Pep Guardiola Stand’. La nuova denominazione della curva nord dello stadio dei Citizens sarà adottata già dalla gara di domenica contro l’Aston Villa, l’ultima con Guardiola in panchina.

Guardiola: “Niente è eterno, tranne l’amore per il mio City”

“Niente è eterno, se lo fosse sarei ancora qui. Eterni invece saranno i sentimenti, le persone, i ricordi e l’amore che provo per il mio Manchester City”. Sono le parole di Pep Guardiola nel giorno dell’annuncio del suo addio al club inglese, dove ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua carriera. “Non chiedetemi i motivi della mia partenza – ha proseguito il manager spagnolo – Non c’è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento”. Guardiola ricoprirà il ruolo di ‘global ambassador’ dei Citizens.

Luis Enrique: “Guardiola ct Italia? Non credo ma non si può escludere”

“Quando allenavo la Nazionale mi sono sempre chiesto se avesse voglia di fare il ct. Non credo accadrà con l’Italia, ma non possiamo escluderlo del tutto”. Lo ha detto il tecnico del Psg Luis Enrique in una intervista a ‘Movistar Plus’ a proposito del futuro di Pep Guardiola, che ha lasciato il Manchester City dopo dieci anni. “Mi piacerebbe vedere Pep ai massimi livelli ancora per molti anni, ma non per i trofei – ha aggiunto l’allenatore spagnolo, ex selezionatore della Spagna – Che importanza ha il numero?”.