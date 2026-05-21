Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: cosa è successo

Una vera e propria rissa è scoppiata in tribuna durante Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno playoff di Serie B giocata ieri sera allo stadio Barbera del capoluogo siciliano. La partita è stata vinta dai rosanero con un 2-0 che non è servito però a ribaltare il 3-0 dell’andata. Al termine del match, in tribuna è scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone tra cui anche dirigenti delle squadre. Tra chi ha assistito alla scena anche il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito. “Scene indecorose”, ha commentato il presidente del club calabrese Floriano Noto.

A brawl broke out at the Catanzaro vs Palermo Serie A promotion playoff match.



Why involve the military? 🤔 pic.twitter.com/Fmwi5EDX7P — … (@officialffsnews) May 21, 2026

Cosa è successo dopo Palermo-Catanzaro

Stando a quanto si può notare dalle immagini dei numerosi video che girano sul web e secondo quanto appreso da LaPresse, a innescare la rissa sarebbe stata una reazione esagerata dello stesso figlio di Polito a una pacca sulla spalla. Chi era presente in tribuna racconta di un clima teso fin dall’arrivo della squadra ospite al Barbera, con continue provocazioni subite da parte dei tifosi di casa.

Preso a pugni il calciatore Esteves

Alla scena hanno assistito anche i genitori del tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani. La mamma dell’ex calciatore di Roma, Fiorentina e Liverpool non risulta coinvolta ma è uscita dallo stadio molto spaventata. Nella rissa è stato coinvolto anche il calciatore del Catanzaro Gonçalo Esteves, che è stato colpito a pugni più volte ed è stato costretto a rivolgersi al punto medico dello stadio senza per fortuna riportare nulla di grave. Un fisioterapista della squadra ospite, inoltre, avrebbe riportato conseguenze dopo l’esplosione di un petardo a bordo campo.

Il Catanzaro perde ma va in finale

Alla fine quindi non è bastato al Palermo la vittoria per 2-0 contro il Catanzaro. All’ultimo atto, in cui ci si giocherà l’accesso in Serie A, accedono infatti i calabresi, grazie al 3-0 ottenuto all’andata. Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno sognato grazie a una rete in apertura di Pohjanpalo al terzo minuto, ma poi si sono dovuti arrendere alla difesa della squadra di Aquilani, riuscita a limitare i danni e a subire il 2-0 solo all’88esimo, ad opera di Modesto. Per il Catanzaro ora la doppia sfida al Monza per la A: andata in Calabria domenica 24 maggio alle ore 20, ritorno in Lombardia venerdì 29 maggio sempre alle 20.