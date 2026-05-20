Europa League, stasera la finale Friburgo-Aston Villa: quote, probabili formazioni e dove vederla

Cresce l’attesa per la finale di Europa League che stasera, mercoledì 20 maggio, alle ore 21, vedrà affrontarsi al Tupras Stadium di Istanbul il Friburgo guidato da Julian Schuster e l’Aston Villa di Unai Emery. Per il club tedesco si tratta della prima finale europea della propria storia, mentre gli inglesi tornano a giocarsi un trofeo continentale forti del successo conquistato nella Coppa dei Campioni del 1982. Riflettori puntati anche su Emery, tecnico più vincente nella storia dell’Europa League con quattro titoli, davanti ai tre conquistati da Giovanni Trapattoni.

Il piano tattico

Sul piano tattico, il Friburgo dovrebbe affidarsi al collaudato 4-2-3-1. Tra i pali spazio ad Atubolu, protetto dalla coppia centrale composta da Ginter e Lienhart, con Kübler e Treu sulle fasce difensive. In mezzo al campo agiranno Eggestein e Höfler, mentre sulla trequarti Schuster punterà su Beste e Grifo sugli esterni con Manzambi in posizione centrale. In attacco sarà Matanovic il riferimento offensivo.

Anche l’Aston Villa non dovrebbe cambiare assetto e confermare il 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Emiliano “Dibu” Martinez, mentre la linea difensiva dovrebbe vedere Cash e Digne sugli esterni con Konsa e Pau Torres favoriti al centro. In mediana Emery ritrova Onana, tornato ad allenarsi dopo il problema al polpaccio, al fianco di Tielemans. Sulla trequarti possibile spazio a McGinn, Rogers e Buendia alle spalle di Watkins. L’attaccante inglese arriva alla finale dopo la doppietta realizzata in Premier League e ha già messo a segno cinque reti in questa edizione del torneo.

Le quote premiano l’Aston Villa

Per le quote Aston Villa favorito (segno 2 a 1.63) in una finale che promette tante reti. In sette delle ultime dieci gare giocate da Rogers e compagni si è visto l’Over 2,5, Friburgo in “modalità Goal” da cinque incontri consecutivi. Almeno tre reti al 90′ a Istanbul si giocano a 1.95 su Eplay24, Sisal e Snai. Il Goal vale invece 2.00 per Planetwin, GoldBet e Lottomatica.

Le probabili formazioni

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Höfler, Eggestein; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schuster

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Unai Emery

Dove vederla

Il calcio d’inizio della finale tra Friburgo e Aston Villa è fissato per le 21 di stasera, 20 maggio. Sarà possibile vedere il match in diretta tv su Sky – in particolare sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201 di Sky), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) – e in streaming su NOW e SkyGo.