Lite Locatelli-Vlahovic, cosa è successo durante Juve-Fiorentina

La lite Locatelli-Vlahovic accende, come se ce ne fosse bisogno, il finale di stagione della Juventus. Non c’è pace per la squadra di Luciano Spalletti che dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è a un passo dal perdere la partecipazione alla prossima Champions League e ora deve gestire un caso di grande nervosismo interno al gruppo.

I due giocatori bianconeri, durante la partita contro i Viola, sono stati protagonisti di un diverbio a distanza – frutto della sconfitta che stava maturando sul campo – e che i tifosi presenti sugli spalti dell’Allianz hanno immortalato e diffuso sui social. Ricostruendo l’accaduto, il centrocampista ex Milan ha urlato verso il centravanti serbo, mimando il gesto di un movimento da fare in campo. A quel punto l’ex bomber della Fiorentina si è rivolto al compagno mandandolo a quel paese e la contro risposta di Locatelli non si è fatta attendere. Il risultato è che la palese lite tra i due è diventata subito virale sui social, e ora sia Spalletti che la società dovranno gestire il caso. Di certo, non il modo migliore per avvicinarsi al derby di domenica prossima, in una giornata determinante per la corsa alle posizioni europee.