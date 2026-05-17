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domenica 17 maggio 2026

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Juventus-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti (Foto LaPresse/Alberto Mariani)
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I bianconeri a caccia di punti pesanti per la Champions

Torna in campo oggi 17 maggio la Juventus di Luciano Spalletti, a caccia di punti Champions contro la Fiorentina in un match della 37esima giornata di serie A.

Nella corsa Champions i ragazzi di Spalletti sulla carta hanno il calendario peggiore, visto che oggi ospitano una Fiorentina già salva ma sempre con il dente avvelenato quando vede i colori bianconeri, e così sarà anche all’ultima giornata quando è in programma niente meno che il derby con il Torino.

Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni

  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.
  • Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon.

Juventus-Fiorentina: orario e dove vederla

Juventus Fiorentina si affrontano all’Allianz Stadium con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 12. La sfida è visibile in diretta su Dazn, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.

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