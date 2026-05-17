Il Como piega il Parma 1-0 e scavalca la Juve al quinto posto

Il Como supera per 1-0 il Parma nella 37esima giornata di Serie A e scavalca la Juventus al quinto posto in classifica. I lariani di Fabregas, già sicuro di giocare la prossima Europa League restano però ancora in corsa per un posto in Champions a una giornata dalla fine. Gara sempre in mano ai padroni di casa, contro un Parma ormai salvo e appagato. Como pericoloso in avvio con Perrone. Prima dell’intervallo lariani vicinissimi al gol con un palo colpito da Douvikas. In apertura di ripresa ancora Dia e Douvikas sfiorano il vantaggio per i lombardi. Poi dopo un altro palo del solito Douvikas, al 58′ è Moreno a firmare il meritato 1-0 del Como con un sinistro da centro are sotto la traversa. Al 73′ a sorpresa, però, arriva il pareggio del Parma con un colpo di testa di Pellegrino. Rete però annullata per fuorigioco. Il Como tira un sospiro di sollievo, ma deve soffrire fino alla fine perché i ducali vanno comunque vicini al pari con Elphege. Si salva Butez. Anzi nel finale il Como sfiora di nuovo il secondo gol con Morata, fermato solo da un super Suzuki.